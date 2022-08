Ufficializzato il girone del Lamezia Terme in serie D, prima giornata il 18 settembre

Con in sospeso i casi di Giarre, Campobasso e Teramo (alle prese con percorsi di giustizia sportiva ed ordinaria per sapere l’effettiva iscrizione) la serie D ha quanto meno i gironi del campionato che andrà ad iniziare il 4 settembre, salvo per quello più meridionale.

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la composizione dei gironi della Serie D 2022-2023: 9 gironi, dei quali A e D a 20 squadre con un organico definitivo che comprenderà 166 club (in attesa delle decisioni rispetto alla posizione del Giarre, in ogni caso inserito nel girone I).

Rispetto alle consuetudini del Campionato d’Italia – che anche per questa stagione sarà l’unico nel panorama nazionale ad abbracciare tutte le regioni, nessuna esclusa – sarà contestuale la pubblicazione dei calendari delle gare. Il campionato partirà con la prima giornata domenica 4 settembre. Unica eccezione il girone I, che slitterà a domenica 18, mancando ancora dei turni definitivi.

Tre le soste previste: 25 dicembre, 1 gennaio e 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla prossima edizione della Viareggio Cup. Per quanto riguarda i turni infrasettimanali, in due occasioni coinvolgeranno tutti i gironi: 21 dicembre e 6 aprile 2023.

I raggruppamenti a 20 squadre osserveranno invece altri 4 turni (per un totale di 6): 21 settembre e 5 ottobre nel corso del girone di andata, 25 gennaio e 8 febbraio per il ritorno. Fissati, infine, gli orari ufficiali: dal 4 settembre si giocherà alle 15, per passare alle 14.30 il 30 ottobre. Ritorno alle 15 dal 26 marzo, mentre dal 14 maggio il fischio d’inizio sarà alle ore 16.

Il Lamezia Terme nel girone I incontrerà: Canicattì, Castrovillari, Catania, Città di Acireale, Città di Sant’Agata, Cittanova, Trapani, Licata, Locri, Paternò, Santa Maria Cilento, Ragusa, Real Aversa, San Luca, Sancataldese, Marignlianese, Vibonese, Giarre (società ammessa con riserva in virtù del Decreto TAR Lazio n. 5315/2022 – Reg. Ric. n. 09540 del 9 agosto 2022, salvo ogni ulteriore e successivo provvedimento in relazione al contenzioso giudiziale).

STRUMENTI DEL MESTIERE

Presentato anche il nuovo pallone della Serie D, targato Puma. Si chiama Orbita 4 ed è basato sulle caratteristiche di quello utilizzato nel campionato di Serie A 22/23. Più robusto e dal design graffiante, Orbita 4 ha concentrato innovazione e qualità al servizio dei giocatori con abilità e visione personale di gioco. Il perfetto equilibrio che assicura performance ottimali e precisione nella traiettoria: 32 pentagoni consentono una connessione impeccabile con il pallone e che concedono di mantenere la sua forma e un minore assorbimento dell’acqua. La palla è inoltre dotata di una camera d’aria in gomma e di una valvola Pal (PUMA Air Lock) per una ritenzione d’aria e proprietà di rimbalzo ottimali. Orbita 4 (insieme ad Orbita 5 destinato agli allenamenti) è distribuito da GTZ-Distribution, per la terza stagione di fila l’azienda vicentina è partner della Lega Nazionale Dilettanti, distribuendo e personalizzando i palloni Orbita 4, che avranno una livrea verde per la Serie D e per la Serie C femminile. Le versioni in rosso e blu saranno invece destinate ai club di Eccellenza e Promozione che, pur senza obbligo di utilizzo nei rispettivi campionati, avranno la possibilità di dotarsi di un pallone estremamente performante.