Allenamento da 3 tempi per l’Fc Lamezia Terme, che oggi pomeriggio al “Guido D’Ippolito” ha ospitato il Melicucco, formazione del girone B di Promozione, in una sorta di triangolare con i gialloblu scesi in campo con due formazioni per dare la lunghezza dei 90 minuti ai vari elementi in rosa. Ritmi sostenuti, qualche contrasto più duro ed errore sottoporta di troppo per i gialloblu.

Ad una settimana dal primo impegno ufficiale si rimane ancora con alcuni elementi in prova, come i terzini classe 2004 Kanouté e Niakaté (il primo partito a destra, il secondo impegnato a sinistra) provenienti dal campionato giovanile francese, e Mouhamadou Konaté, difensore centrale 2001 la scorsa stagione al Chartres nella quinta divisione francese, anche se a disposizione si avrebbero già i locali Talarico (2003) e Messina (2000). Avrebbe invece salutato l’esterno offensivo Herve (oggi la sua maglia è stata indossata da Kanouté), da ufficializzare Andrea Caliò, centrocampista 2003 formatosi nel settore giovanile prima del Catanzaro e poi del Pescara. Ancora assente ufficialmente un addetto stampa.

Causa concomitanza con il concerto di Luigi Strangis il 25 agosto (le operazioni di montaggio del palco inizieranno il giorno prima) in via Marconi, mister Novelli dovrà cambiare un po’ i piani di allenamento per questa settimana di preparazione di un impegno ufficiale, potendo riposare domani ma entrando poi nel tabellone di Coppa Italia una settimana dopo in casa del Santa Maria Cilento.

LAMEZIA BIANCA: Mataloni; Kanoute (Magnavita), Silvestri, Cadili, De Luca (Niakaté); Borgia, Emmanouil, Maimone; Alma, Fangwa, Terranova.

LAMEZIA BLU: Martino; Miliziano, Zulj (Talarico), Konaté (Messina), Tipaldi (Niakaté); Caliò (De Marco), Maltese, Morana (Gridà); Addessi (Monteleone), Ferreira, Cunzi

Nel primo incontro la formazione bianca supera per 1-0 il Melicucco (al 3′ Terranova servito in velocità, salta il portiere e deposita in rete), nel finale della gara contro i blu stesso risultato con Fangwa a deviare in rete un cross teso di Niakaté al 42′.

Nel terzo tempo (6′) Ferreira in rete su assist di Tipaldi che aveva guadagnato bene il fondo, ripetendosi poco dopo (8′) su assist di Maltese. Su corner di Cunzi arriva anche la traversa colta di testa da Messina (20′), e al 25′ lo stesso Cunzi si mette in proprio per il 3-0. Il poker arriva con uno schema su calcio piazzato (30′) che trova Maltese fuori area, conclusione forte che sbatte sulla parte interna della traversa e si insacca dopo la carambola sulla schiena del portiere. Ancora Cunzi al 36′ deposita in rete il 5-0. Monteleone chiude il conto delle reti su assist di Cunzi per il 6-0.