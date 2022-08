Per il terzo anno consecutivo la laterale pivot Antonella Aliotta indosserà la casacca biancoverde della Royal Team Lamezia.

Classe ’99, nata a Vallo di Lucania, partita a rilento lo scorso anno a causa di un infortunio è riuscita poi a riprendersi realizzando 14 reti.

“Sono davvero felice di essere stata riconfermata per il terzo anno consecutivo nella Royal – dichiara la Aliotta. – Questo ripaga i sacrifici fatti in questi anni in cui sono cresciuta umanamente e calcisticamente. Come ogni anno la Royal punta in alto, è stata formata una squadra in grado di poter raggiungere tutti gli obiettivi prefissati”.

“L’anno scorso eravamo a un passo dalla vittoria dei playoff, ma non siamo riuscite a portare a casa il risultato dell’ultima partita della finale. Non ci siamo però perse d’animo e siamo qui per riprovarci. Ciò che conta infatti è l’unione del gruppo squadra, cercheremo di dare il meglio. Da parte mia ci sarà il massimo dell’impegno e sono sicura che sarà così anche per il resto della squadra. Lamezia è diventata la mia seconda casa” spiega l’atleta.