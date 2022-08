Termina 6-1 in favore della Promosport l’allenamento congiunto con la Vigor Lamezia al “Rocco Riga”

PROMOSPORT: Mercuri (Zampullà 34’), Mannarino, De Fazio, Casella ( Vitale 1’st), De Martino, Perri, Villella (Ventura 10’st), Comito ( Scozzafava 1’st), Angotti ( Kone 1’st), Colosimo (Mercurio 10’st), Corigliano (Palamà 10’st).

VIGOR LAMEZIA: Mauro, Curcio, Ivanov, Calomino, Mascaro, Michienzi, Foderaro M, Covello, Foderaro G, Bernardi, Gullo. A disp: Creazzo, Nascardi, Salerno, Caputi, Montoro, Silvagni, Gallo, Talarico, Ianni, Giampà.

Allenamento congiunto al “Rocco Riga” per Promosport e Vigor Lamezia che domenica prossima inizieranno la stagione con il primo turno di Coppa Italia (trasferta in casa dell’Amantea per la squadra di Eccellenza, gara casalinga contro il Soriano per la compagine di Promozione).

Dopo appena 12’ minuti dal fischio d’inizio, Angotti – su assist di Villella – insacca di testa e firma la rete del vantaggio. Al 16’ Villella si invola in area di rigore e trafigge Mauro, realizzando il raddoppio. Al 23’ i bianco azzurri guadagnano un calcio di rigore: Colosimo si incarica della battuta dagli 11 metri e sigla il 3-0. Al 35’ ottima occasione per Colosimo che tenta il tiro dalla distanza ma spedisce di poco sopra la traversa. Dopo appena 1’ De Martino – sugli sviluppi di un calcio d’angolo – insacca di testa ma il direttore di gara segnala fuorigioco. Al 37’ la Vigor accorcia le distanze con Bernardi che porta il risultato sul 3-1. Allo scadere del primo parziale De Martino è autore del 4-1.

Nella ripresa vari cambi ed altre due reti: al 58’ Ventura realizza la rete del 5-1, al 64’ salvataggio provvidenziale di Mannarino sulla linea. Al 75’ Mercurio mette la ciliegina sulla torta siglando il 6-1.

Al termine del match è intervenuto l’attaccante bianco azzurro Angotti: «ci aspetta un campionato ostico, nel quale incontreremo squadre blasonate come Gioiese, Sersale e Reggio Mediterranea. Ci stiamo preparando per affrontare al meglio il primo turno di Coppa Italia con l’Amantea, siamo consapevoli che ci aspetta una sfida difficile, ma il nostro obiettivo è quello di portare la vittoria a casa . Personalmente oggi mi sono sentito benissimo in campo e credo che la risposta di tutta la squadra sia stata ottima».