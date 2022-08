Claudia Sirna primo volto nuovo in casa Royal Team Lamezia

Dopo le conferme di Toledo, Calendi e Aliotta la Royal Team Lamezia ufficializza il primo acquisto. Si tratta del portiere Claudia Sirna.

Siciliana di Caltagirone, classe ’97, arriva a Lamezia dopo aver militato in Serie C, A2 e A, a Caltagirone, Vittoria e Ragusa.

“La Royal è una grande tappa per la mia carriera. Una società con una storia importante, che punta alla vittoria del campionato. L’ho affrontata diverse volte in carriera e mi piaceva il fatto che entrava sempre in campo per vincere”, afferma il nuovo volto biancoverde, “è questo per me uno stimolo a crescere e fare sempre meglio. Proverò a mettermi in gioco con tutta la grinta e la determinazione che mi contraddistingue, non vedo l’ora di cominciare”.

“Siamo contenti – afferma il dg Pulice – dell’ingaggio di Claudia, una professionista che ci permette di alzare il livello, già ottimo, della squadra”.