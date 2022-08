Con ancora qualche assente giustificato, settimana con due allenamenti congiunti per il Sambiase che questo pomeriggio ha incontrato al “Gianni Renda” il Capo Vaticano, formazione ai nastri di partenza del girone B di Promozione, e giovedì invece andrà far visita al “Rocco Riga” alla Promosport, compagine lametina di Eccellenza.

Nella prima frazione mister Gallo ha confermato l’impostazione di gioco già vista la scorsa stagione, con diversi interpreti visto i movimenti di mercato.

In porta Simonetta, linea difensiva formata da Fortuna, Lombardo, Bassi De Masi, con a centrocampo Perri, Tallari, Michienzi, Platì. Ad agire dietro le punte Costa, in avanti Mancuso e Canino.

A rompere l’equilibrio nel primo tempo una sfortunata deviazione di Bassi De Masi su tiro di Moauro, con qualche buono spunto da entrambi i lati.

Nella ripresa spazio ai vari Vasile, Miletta, Liparota, Calindro e De Sibio, con pareggio di Perri solo sulla linea di porta a correggere in rete il tiro di un compagno.

Una disattenzione difensiva giallorossa regala però un altro gol al Capo Vaticano, ma si è ancora all’inizio della preparazione, con l’inizio del campionato fissato al 25 settembre e primo impegno stagionale l’11 settembre per l’avvio di Coppa Calabria (gironi ed accoppiamenti non ancora decisi per la Prima Categoria visti i termini di iscrizione in scadenza il 2 settembre).