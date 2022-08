La Raffaele Lamezia annuncia la conferma del centrale Domenico Paradiso, classe 2000.

Tanti cm e forza al centro della rete a disposizione del tecnico Chirumbolo che saprà continuare a lavorare sul giovane centrale lametino arricchendo il percorso iniziato due anni fa.

Molto entusiasta Domenico che riveste la società di bellissime parole: «sono contento che la società abbia creduto nuovamente in me ed il fatto che questo sia il terzo anno consecutivo che sposo il progetto della Raffaele Lamezia dimostra fiducia reciproca».

«I nostri obiettivi non cambieranno e soprattutto sarà compito del neo allenatore Tonino Chirumbolo traghettarci in questa nuova avventura, con cui peraltro ho avuto il piacere e l’onore di essere allenato durante il mio percorso giovanile di crescita», continua il centrale, «quest’anno troverà una squadra completamente rinnovata ma con tanta voglia di migliorare e imparare. Un ultimo pensiero lo vorrei porre ai nostri tifosi, che ci hanno accompagnato e sostenuto in questi anni e che ormai sono parte integrante di questa società, non vi deluderemo».