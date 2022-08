La giovanissima Lucrezia Branca farà ancora parte della T&T Royal Lamezia.

La quindicenne, proveniente dal vivaio biancoverde, reduce da una buona stagione dove ha collezionato un minutaggio crescente, avrà l’occasione di migliorare ulteriormente e mettersi in mostra in un campionato ostico come quello della A2.

“Sono molto felice di ritrovarmi ancora una volta qui ad indossare i colori di questa maglia. La Royal è la mia seconda casa, sto crescendo in questa famiglia e non vedo l’ora di rimettere in campo tutte le forze che ho per poter partire più grintosa di prima ed essere a disposizione per la mia squadra e per il mister” son le parole rilasciate dalla giocatrice, “ringrazio il presidente e tutta la società per questa opportunità. Sono molto giovane ma voglio vincere con la Royal e spero che ciò si avveri presto”.