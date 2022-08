Arvalia Nuoto terza a Sellia Marina nella manifestazione intitolata a Sergio Mirante

È stata Sellia Marina a fare da palcoscenico a una nuova importante affermazione per l’Arvalia Nuoto Lamezia. Il team della città della Piana, nel corso della kermesse dedicata al compianto Sergio Mirante, giovanissimo nuotatore venuto a mancare nell’ottobre 2019, si è ancora distinta, riuscendo a conquistare il terzo gradino del podio.

Durante la kermesse, Cristina Galati e Leonardo Grasso hanno vinto la gara in qualità di atleti assoluti, rispettivamente per il settore femminile e quello maschile. Quindi, Mariafrancesca Cimino è risultata seconda assoluta e seconda di categoria in acque libere.

E ancora:

1° posto Esordienti A per Riccardo D’Ippolito;

1° posto Categoria Juniores per Angelo Ventura;

1° posto Master 50 per Paolo Albisi;

1° posto 2007 per Gianluca De Pace;

2° posto 2007 per Gabriele Mascaro;

2° posto Esordienti A per Leonardo Calì.

«Cento nuotatori in rappresentanza di quindici società hanno dato vita alla edizione numero tre del “Trofeo Sergio Mirante”, gara sul miglio marino, organizzato dalla FIN Calabria in collaborazione con l’Associazione Sergio Mirante» si legge sulla pagina Facebook del Comitato calabrese della Federazione, a cui hanno fatto seguito le parole del presidente Alfredo Porcaro: «Ringrazio gli amici nuotatori che hanno preso parte alla manifestazione per ricordare il caro Sergio. Lo spirito sportivo è passato in secondo piano perché gli atleti hanno voluto nuotare in omaggio al ricordo di Sergio, ragazzo amante dello sport e non solo. Un ringraziamento particolare alla famiglia e ai compagni dell’Associazione, ragazzi splendidi, disponibili e sempre col sorriso sulle labbra. Meritato il Trofeo assegnato a loro, sicuro che questa scelta sarebbe stata condivisa da Sergio».