Dopo Lucrezia Branca arriva la conferma di un’altra giovanissima per la Royal Team Lamezia: Luana Perri, classe ’05.

Come le compagne, anche lei lo scorso anno si è fatta trovare pronta ogni qualvolta è stata chiamata in causa e questa stagione può essere quella giusta per il suo lancio definitivo.

“Personalmente sono contenta, carica e pronta a dare il massimo in campo e per l’intera T&T Royal. E’ il terzo anno in biancoverde ed il mio potenziale è ancora tutto da dimostrare; l’anno scorso ho segnato il mio primo gol in carriera e tanti sono gli obiettivi che mi sono posta per questo nuovo anno” spiega la Perri, “sono giovane e ho tanto da imparare, Lamezia è la mia città e in merito ringrazio il presidente e la società per l’opportunità di crescita che mi è stata data.