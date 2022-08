La Garibaldina trova un nuovo assetto societario, Giovanni Paola nuovo presidente

La Garibaldina trova un nuovo assetto societario con Giovanni Paola nuovo presidente.

Scongiurata in extremis la scomparsa dell’associazione sportiva dilettantistica, grazie al gruppo storico di dirigenti che già in passato ha guidato la società ed a nuove figure che sono intervenute a supporto del nuovo progetto.

«Dopo la fallimentare stagione 21/22, che ha visto retrocedere la squadra in prima categoria dopo tanti anni di militanza nel campionato di Promozione, non è stato semplice riorganizzarsi, ma grazie all’impegno e al senso di responsabilità delle persone che hanno sempre avuto a cuore questa società siamo riusciti a dare un assetto organizzativo solido ed a dare vita ad un progetto pluriennale» spiega la nuova società, «adesso sarà necessario riorganizzare la parte tecnica e sportiva. Non sarà facile considerato il notevole ritardo con il quale si parte, ma contiamo a breve di allestire una rosa competitiva che possa garantirsi la permanenza nella categoria».