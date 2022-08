L’asd Atletico Maida ufficializza il tesseramento del giocatore Tullio Maio

L’asd Atletico Maida è lieta di comunicare ufficialmente il tesseramento del giocatore Tullio Maio .

Maio, attaccante classe ‘89, nasce calcisticamente nella Juventus dove gioca sei stagioni nel settore giovanile fino alla Primavera, vincendo uno scudetto con gli allievi nazionali, una supercoppa Primavera e finalista nella Young Champions .

Poi Melfi in serie C2 collezionando 28 presenze e una rete , Rossanese in serie D con 32 presenze e 6 reti, Eccellenza con le maglie del Montalo ( Promozione in serie D ), Acri, Rossanese, Paolana, Trebisacce e Vigor lamezia con oltre 200 presenze e 60 gol, Promozione con la maglia della Morrone ( vincente campionato 11 gol in 15 presenze ) e DB Rossoblu la scorsa stagione .

Le parole del Presidente Sgro’ : “dopo l’infortunio del nostro Kevin Martinez abbiamo provveduto subito a rimpiazzarlo con un giocatore importante e con grande esperienza , siamo sicuri che ci darà una grande mano per raggiungere l’obiettivo prefissato “

Tullio Maio: “Sono molto felice per l’accoglienza ricevuta da società, staff e compagni di squadra, molti dei quali già conoscevo . Ho trovato un bellissimo ambiente, sano e composto da brave persone , non vedo l’ora di iniziare e dare il mio contributo al gruppo per raggiungere gli obiettivi prefissati . Sono contento di lavorare con mister Caruso e con il suo staff sin da subito mi son trovato benissimo, staff importantissimo che ha confermato quanto di buono mi avevano riferito “.

La società augura al giocatore simbolo Kevin Martinez una pronta guarigione e al nuovo arrivato Tullio un caro saluto di benvenuto .