Slitta di una settimana l’esordio in Coppa Italia per l’Fc Lamezia Terme

La Società F.C. Lamezia Terme comunica che la gara Santa Maria Cilento-FC Lamezia Terme, valevole per il turno di Coppa Italia Serie D, inizialmente in programma per domenica 28 agosto, è stata posticipata a domenica 4 settembre, con fischio di inizio alle 16.

Una settimana in più così di preparazione per la squadra gialloblu, che insieme a tutte le componenti del girone I attende ancora l’evolversi della situazione Giarre (udienza al Tar fissata il 7 settembre) che ha comportato lo slittamento della pubblicazione del calendario (manca infatti solo la composizione del girone più meridionale di serie D) ma anche dell’avvio del campionato, fissato al 18 settembre, ovvero 2 settimane dopo gli altri raggruppamenti.