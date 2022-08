Allenamento congiunto favorevole per la Vigor Lamezia contro l’Amantea, sconfitta per l’Atletico Maida contro Rende

Incroci di allenamenti congiunti questo pomeriggio presso il “Rocco Riga” di Lamezia Terme in vista dell’avvio della stagione ufficiale per il calcio dilettantistico calabrese.

Domenica alle 16 si disputeranno infatti, per quanto riguarda le compagini del lametino, Città di Amantea 1927 – Promosport sul campo comunale “Gagliardi” di Campora San Giovanni/Amantea, e Vigor Lamezia Calcio 1919 – Soriano 2010 sul campo comunale “Rocco Riga” di Lamezia Terme (nello stesso girone riposerà l’Atletico Maida, che scenderà in campo mercoledì con avversario e campo che dipenderanno dal risultato della domenica).

Per un impedimento all’interno della compagine giallorossa non si è disputato il previsto allenamento congiunto tra Promosport e Sambiase, con la squadra di mister Morelli a guardare così dalla tribuna i prossimi avversari di Coppa, essendo la compagine blucherchiata scesa in campo contro la Vigor Lamezia.

Nella prima frazione mister Perrone ha schierato in campo nel consueto 4-3-3: Mauro; Curcio, Mascaro, Michele Gallo, Montoro; Calomino, Marco Foderaro, Giampà; Bernardi, Giovanni Foderaro, Arzente.

Mister Pirillo ha scelto invece Gennaro, Cuore, Curatelo, Chiarello, Tringali, Filippo, Rubino, Miraglia, Petrungaro, Rondinelli, Socievole schierando un’unica punta di ruolo e formazione accorta dietro la linea del pallone per cercare qualche ripartenza.

Primo tempo che si è chiuso senza reti, con nella ripresa vari cambi da ambo i lati, ed al 20′ sugli sviluppi di un corner in rete Matteo Gallo.

Subito dopo, nello stesso campo, di scena Atletico Maida e Villaggio Europa Rende. Dopo un primo tempo con la squadra giallorossa in svantaggio 2-1 (doppietta di Petrone e singolo centro di Scalese), ad avere la meglio è la compagine biancorossa per 4-2 con nella ripresa doppietta di Pellegrino (punizione deviata dalla barriera, rapace su un’incomprensione della difesa avversaria).