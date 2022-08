Domenica di esordi ufficiali per Promosport e Vigor Lamezia, allenamento congiunto per l’Fc Lamezia Terme

Si terrà domani la prima gara ufficiale per 2 delle varie compagini calcistiche lametine con il primo turno di Coppa Italia regionale (secondo turno mercoledì, terza gara domenica prossima), in una stagione che potrebbe ancora riservare qualche sorpresa prima di cominciare: in serie D da capire che destino avranno Campobasso e Teramo, escluse dalla serie C ma che vorranno chiedere l’iscrizione in soprannumero per il livello inferiore (anche se ufficialmente il campionato inizierà settimana prossima), così come il Giarre bocciato dalla giustizia sportiva ma riammesso da quella ordinaria (l’udienza al Tar prevista il 7 settembre ha comportato che il girone I parta il 18 settembre e non come gli altri due settimane prima); in Eccellenza erano stati ipotizzati problemi di iscrizione per il Rende (che domani al Lorenzon dovrebbe affrontare il Soccer Montalto per il primo turno di Coppa Italia, senza al momento aver però ufficializzato organico o staff tecnico ma pubblicizzando solo stage giovanili), ed alcuni tifosi giovedì erano presenti con tanto di striscione al “Rocco Riga” al seguito del Villaggio Europa Rende per l’amichevole contro l’Atletico Maida, sintomo che forse il progetto biancorosso potrebbe ripartire dalla Promozione, e qualcosa in più si dovrebbe sapere in settimana essendo attesi i calendari di Eccellenza e Promozione con il primo turno sulla carta previsto l’11 settembre.

L’ESORDIO SALTATO

Sarebbe dovuta essere prima gara ufficiale stagionale anche per l’Fc Lamezia Terme, la cui trasferta di Coppa Italia in casa della Polisportiva Santa Maria Cilento è stata rinviata però di una settimana per accordi tra le due società. Gialloblu che scenderanno comunque lo stesso in campo, ma al “Guido D’Ippolito” alle 16 affrontando in amichevole il Crotone, vedendosi così restituita la visita dalla compagine pitagorica dopo la sconfitta per 4-1 del 7 agosto all’“Ezio Scida” per il trofeo Luigi Vrenna.

Un test contro una compagine di categoria superiore che dovrebbe servire a mister Novelli per testare un’impostazione di gioco che ad oggi sembra già delineata, ma che ancora deve essere completata con le ultime ufficializzazioni per quanto riguarda il comparto under (per scelta societaria le comunicazioni in via Marconi sono telegrafiche) e le giuste alchimie, specie in fase offensiva.

ROCCO RIGA E DINTORNI

Dopo aver vinto lo scorso campionato di Promozione, il primo impegno ufficiale da compagine di Eccellenza per la Promosport sarà in casa dell’Amantea, anche se la partita si terrà presso lo stadio comunale Gagliardi di Campora (stesso Comune, zona diversa, e per altro terza compagine del girone).

Terna di Catanzaro per la gara, con arbitro Graziano Condito ed assistenti Andrea Rotundo e Carlo Megna.

In occasione del primo impegno stagionale mister Claudio Morelli non si nasconde: «dopo circa un mese di preparazione inizia la nostra avventura. Abbiamo allestito una rosa importante con giocatori d’esperienza per cui non posso che essere fiducioso».

Dall’altra parte del campo la compagine blucerchiata, che lo scorso anno aveva cercato di inserirsi nella lotta per la vittoria del campionato (perdendo il salto di categoria solo nella finalissima contro la Gioiese, e per tale ragione in prima posizione in caso di eventuale ripescaggio), giovedì ha affrontato la Vigor Lamezia in un’amichevole proprio dopo l’allenamento della Promosport al “Rocco Riga”.

In via Boccioni sarà di scena invece la Vigor Lamezia, che con il ripescaggio in Promozione ha ritrovato anche la partecipazione alla Coppa Italia regionale.

La società biancoverde ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista classe ’99 Gianmarco Salerno, e degli under Vittorio Scalise (’06 difensore) e Francesco Gigliotti (’04 attaccante), che figurano tra i convocati:

Portieri: Mauro, Nascardi

Difensori: Curcio, Gallo Carlo, Gallo Michele, Ianni, Mascaro, Michienzi, Scalise

Centrocampisti: Bernardi, Calomino, Covello, Foderaro Marco, Giampà, Salerno, Scardamaglia

Attaccanti: Arzente, Foderaro Giovanni, Gigliotti, Gullo, Talarico

Avversario domani sarà il Soriano, compagine di Eccellenza che già durante la preparazione ha cambiato allenatore, con ora in panchina Umberto Scorrano, non un volto nuovo per la tifoseria biancoverde dati i trascorsi da giocatore in via Marconi.

Arbitro dell’incontro sarà Andrea Chiefalo di Catanzaro, con assistenti Francesco Maddalena e Francesco Paolo Graziano di Paola.

Spettatore dell’incontro sarà l’Atletico Maida, “collega” di girone B in Promozione e che dovrebbe disputare le proprie gare interne proprio al “Rocco Riga”.