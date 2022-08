Giada Angotti per la terza stagione confermata dalla Royal Team Lamezia

Un altro prodotto del vivaio biancoverde continuerà la sua avventura nella Royal Team Lamezia. La sedicenne Giada Angotti fa parte del gruppo che, con Giulia Arzente, Luana Perri e Lucrezia Branca, porterà stimoli ed entusiasmo alla squadra di mister Carnuccio.

“Sono molto felice di vestire per il terzo anno di fila questi colori”, dichiara Giada, “l’anno scorso purtroppo ho giocato poco, più volte sono andata in tribuna a causa di un ricorso, perciò non vedo l’ora di iniziare. Sono carica, pronta e piena di obiettivi. Sono giovane e so di avere ancora molto da imparare, ma sono fiera di rimanere e crescere qui nella T&T Royal Lamezia. Ringrazio la società e in primis il presidente per la fiducia”.