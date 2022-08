Marco Salmena approda alla Raffaele Lamezia

Un nuovo tassello per la Raffaele Lamezia: Marco Salmena, classe ‘97 originario di Praia a Mare, dopo la trafila nelle giovanili della Tonno Callipo, ha disputato il campionato di B1 con la Pallavolo Cinquefrondi e la Serie B con il Praia. Nell’ultima stagione ha militato nelle fila della EnergyTime Spike Campobasso.

Un giocatore duttile che ha a disposizione diversi colpi in attacco andrà ad arricchire la rosa 2022/2023.

“Sono molto contento della decisione presa, con la certezza che sarà una stagione avvincente caratterizzata dal duro lavoro per continuare a fare bene, dando continuità al lavoro iniziato la scorsa stagione a Campobasso” spiega Salmena, “determinante nella mia scelta è stata la consapevolezza di entrare a fare parte di un gruppo societario e di squadra fantastico che in parte ho conosciuto negli anni. Sarà un piacere lavorare con ex compagni di squadra ed il Mister Chirumbolo”