Gianvittorio Longo si distingue nella tappa lucana del Circuito Nazionale in Acque Libere

Sono stati circa 30 gli atleti Finp protagonisti della tappa lucana del Circuito Nazionale in Acque Libere, disputata domenica 28 agosto a Maratea, compreso il giovane Gianvittorio Longo della Arvalia Nuoto Lamezia.

Primo assoluto e primo di categoria nella gara dei 650 metri, oltre che terzo assoluto e primo di categoria in quella dei 1500 metri, l’atleta ha conquistato un bottino davvero importante, specie se si considera che per lui era la prima volta fuori dalla sua “comfort zone” in piscina.

A rimarcarlo è stato proprio lo sportivo, che ha ricevuto i complimenti anche da parte della Finp Calabria.

«È stata la mia prima esperienza in acque libere – ha dichiarato – inizialmente ero molto preoccupato, ma alla fine è andata più che bene e sono riuscito a ottenere dei risultati importanti. Credo che il mio percorso nelle acque libere continuerà. Anzi, punterò a migliorare anche in questa disciplina».