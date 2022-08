La Royal Team Lamezia ritrova Barbara Masaro, a Lamezia due anni fa sotto l’era Monti.

“Innanzitutto ci tengo a ringraziare il presidente Nicola Mazzocca per la fiducia. Non solo la città mi è rimasta nel cuore, ma la squadra in generale. Mi hanno sempre teso la mano e mi hanno fatto sentire della famiglia”, spiega l’atleta brasiliana, “tutte le ragazze hanno uno spazio nel mio cuore, però ho delle amicizie vere come Yasmin Toledo”.

In merito alla prossima stagione reputa che “il mio obiettivo principale è dare il meglio di me sempre in ogni allenamento, gara, campionato. Con molto lavoro credo che le cose vengano in automatico”, sperando in un finale diverso rispetto alla vittoria del campionato non ottenuta in precedenza: “quel gusto di quasi vittoria mi è rimasto in gola e per questo sento che abbiamo ancora più forza per lottare fino alla fine. Se sia l’anno giusto o meno non posso dirlo adesso, ma di una cosa sono sicura, sto tornando per vincere e farò di tutto per arrivarci”