Luci accese e giocatori in campo al Provenzano sebbene inagibile e senza gestione affidata

Con l’avvicinarsi delle nuove stagioni sportive tornano di attualità, anche per il dibattito politico, le vicende degli impianti sportivi lametini.

Meno soluzioni attualmente hanno gli sport indoor, rispetto invece ai 3 stadi agibili ed aperti all’uso per le squadre di calcio. Se poi D’Ippolito, Renda e Riga hanno trovato nel mese di agosto le nuove gestioni per la durata di 5 anni, chiusi sono ancora all’uso i campi in terra battuta di Fronti e Provenzano, anche se per quest’ultimo ora si scopre esiste un uso serale ignoto però a via Perugini.

Luci accese, giocatori in campo a provare schemi tra la polvere che si alza, per l’impianto che però non risulta né assegnato né tra quelli con tutte le carte in regola dopo la scure commissariale di qualche anno fa.

Nelle sedute di quarta commissione consiliare più volte si è ribadito come, al pari della vicina struttura del Palagatti, esistano problemi di documenti da dover reperire per poter completare tutto l’iter per dare la piena agibilità e di conseguenza poter anche stabilire forme e destinatari della gestione dell’impianto che in precedenza era di competenza dei Biancoverdi Lamezia.

Una serie di precisazioni e prescrizioni che però non devono essere condivise da chi ha iniziato i propri allenamenti in loco, con i costi delle utenze che intanto dovrebbero essere fatturati al Comune.

Che poi la struttura necessiti di lavori è scritto anche nel Dup vigente, nel quale si manifesta la volontà di reperire finanziamenti per «la rigenerazione e la posa in opera dell’erba sintetica al campo sportivo Provenzano».