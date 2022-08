ATLETICO MAIDA: Iozzi, Lucia, Fratia, Gambardella (17’pt Perugino), Romagnuolo (31’st Gatto), Grande (35’st Ianni B), Lanzo (1’st Acebal), Morelli, Fabbricatore, Scalese, Mercuri (1’st Maio).

A disp: Catanzaro, Persico, Decio.

All. Caruso..

VIGOR LAMEZIA: Nascardi, Scalise, Curcio, Calomino, Gallo C, Mascaro (1’st Michienzi), Foderaro M, Covello (27’st Talarico), Foderaro G, Gullo (27’st Giampà), Bernardi (42’st Ianni V).

A disp: Mauro, Gallo M, Salerno, Gigliotti, Arzente.

All.: Perrone.

ARBITRO: D’Auria di Vibo Valentia (assistenti Granata e Di Santo di Cosenza)

RETI: 21’ pt Foderaro M, 34’pt Bernardi, 13’st Scalese

NOTE: spettatori 200 circa. Espulso al 34’st Calomino per doppia ammonizione

Ammoniti: Grande, Gullo, Foderaro M, Curcio, Bernardi

Angoli: 2-4. Rec: 1’pt, 6’st

Vince nel secondo turno di Coppa Italia regionale la Vigor Lamezia, con l’Atletico Maida che così domenica andrà a far visita al Soriano già fuori dalla competizione. Biancoverdi che, alla luce dei 4 punti, per passare il turno dovranno sperare in una non vittoria dei vibonesi dopo il pareggio di domenica scorsa.

Gara dai due volti al “Gianni Renda”: primo tempo appannaggio dei giocatori di mister Perrone, che però nella ripresa arretrano troppo il raggio d’azione fornendo il fianco ad un Atletico Maida rinfrancato dal gol di Scalese e con l’uomo in più negli ultimi 16 minuti di gara. Il risultato rimane sul 2-1.

PRIMO TEMPO

4′ ci prova Bernardi in diagonale stretto, Romagnuolo salva in angolo

14′ Bernardi prova dalla distanza, conclusione innocua

17′ primo infortunio della gara, Gambardella lascia il posto a Perugino

20′ cross di Bernardi sul palo lontano, Gullo controlla ma si fa ribattere la conclusione, l’azione prosegue con ancora l’11 biancoverde a rimettere al centro dove la conclusione vincente arriva con Marco Foderaro che trova di testa la traiettoria che supera il portiere

31′ Scalese su punizione sfiora il palo alla sinistra del portiere

34′ punizione scodellata in area da Marco Foderaro per Bernardi che in corsa ha il tempo di controllare e sorprendere Iozzi che sul proprio palo non trattiene la conclusione

38′ intervento deciso di Grande su Mascaro a centrocampo, l’arbitro lascia correre e alla prima interruzione confronto a muso duro tra Calomino ed il numero 6 giallorosso, con entrambi ammoniti

42′ palla contesa in area da Giovanni Foderaro, torre per Gullo che prova la girata ma Iozzi para in tuffo

45′ schema su calcio piazzato che porta Scalise al cross, che diventa però una conclusione su cui il portiere controlla bloccando a terra

SECONDO TEMPO

13′ Scalese accorcia le distanze con un pregevole tiro a giro che si insacca sotto l’incrocio dei pali opposto

17′ Perugino prova da fuori area, pallone che sorvola la traversa

25′ Maio difende bene palla in area ma il suo diagonale diventa un passaggio per Nascardi

28′ difesa vigorina che fatica a liberare in area, Acebal colpisce male nei pressi dell’area piccola sprecando un buon pallone

34′ Calomino eccede con le proteste, per l’arbitro è abbastanza per sventolare il secondo giallo della partita al giocatore. Vigor in 10 uomini nel finale di gara, Maida che gioca la carta di un attaccante per un difensore