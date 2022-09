Il presidente Folino fissa 3 obiettivi stagionali per la Promosport

Con la stagione ufficiale iniziata domenica scorsa con la vittoria in trasferta contro l’Amantea, e primo impegno casalingo tra 3 giorni al “Rocco Riga” contro il Campora sempre in Coppa Italia, la Promosport si presenta nella propria versione 2022/2023 che parteciperà al campionato di Eccellenza maschile (lunedì presentazione dei calendari) e femminile, oltre ai vari settori giovanili.

Passano così in rassegna i vari componenti della rosa (assente Miceli poiché impegnato con il beach soccer) della prima squadra maschile, gruppo che sulla carta ha più carte nel mazzo per poter lottare nei quartieri alti della classifica in Eccellenza come ammesso anche dallo stesso staff tecnico guidato da mister Claudio Morelli e dal Ds Gennaro Porpora (questa stagione passato dallo spogliatoio alla scrivania).

Presentate anche le nuove divise, di cui una realizzata appositamente dalla Kappa per la Promosport, che saranno utilizzate dalle varie formazioni. Al netto degli elogi dell’organizzazione societaria, l’auspicio non nascosto è che aumenti anche il seguito di pubblico ed attenzione visto il salto di categoria e la stagione ambiziosa. Per il presidente Folino gli obiettivi sono 3: migliorare le strutture sportive (gestione per 5 anni del “Rocco Riga”, che avrà anche finanziamenti Pnrr ottenuti dal Comune, con in più la struttura privata propria a Ginepri); ottenere successi con la squadra femminile, che la scorsa stagione all’esordio ha dovuto cedere le armi solo al Cosenza; impostare un gioco piacevole da vedere a tutti i livelli.

Portieri

Antonio Mercuri 97 #1

Santiago Zappulla 03 #33

Difensori

Fabio De Nisi 93 #6

Alessandro Miceli 86 #3

Marco De Martino 94 #21

Oscar Mannarino 04 #2

Marco Perri 04 #11

Paolo Schirripa 03 #29

Mario De Fazio 04 #3

Centrocampisti

Francesco Comito 00 #20

Michele Vitale 91 #25

Matteo Casella 94 #4

Davide Scozzafava 83 #8

Vincenzo Villella 94 #27

Domenico Melina 03 #34

Attaccanti

Kone Oumar 00 #99

Francesco Umbaca 97 #22

Attilio Angotti 88 #9

Francesco Corigliano 87 #7

Andrea Mercurio 01 #69

Alessio Colosimo 93 #10

Giorgio Palama 05 #24

Giovanni Ventura 03 #17