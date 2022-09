Lunedì composizione dei calendari di Eccellenza e Promozione

Dopo due anni di dirette streaming, torna in presenza la presentazione dei calendari dei campionati di Eccellenza e Promozione. Si terrà, infatti, lunedì alle 17 presso la sala convegni del CR Calabria la presentazione dei calendari dei massimi campionati regionali per la stagione sportiva 2022/2023.

Prima della presentazione dei calendari, verranno consegnati i premi disciplina alle società vincitrici le rispettive classifiche dei campionati di Eccellenza, Promozione e Under 19 Regionale, ossia Morrone (Eccellenza), Juvenilia Roseto C.S. (Promozione A), Brancaleone (Promozione B) e Gioiosa Jonica (Under 19).

Saranno inoltre premiate le società che si sono aggiudicate la classifica del Premio Giovani 21/22, la speciale graduatoria di merito istituita dalla LND per le compagini che hanno utilizzato il maggior numero di giovani, vale a dire Reggiomediterranea per l’Eccellenza, San Fili e Ravagnese per la Promozione.

Spazio anche per i riconoscimenti agli allenatori che hanno conquistato la vittoria dei campionati: Renato Mancini (Locri), Claudio Morelli (Promosport), Alberto Criaco (Brancaleone) e Giuseppe Verduci (Morrone U19). Riconoscimenti anche per i capocannonieri dei campionati 21/22 Alfredo Trombino (Morrone – Eccellenza), Alessio Colosimo (Promosport – Promozione A) e Davide Giglio (Sporting Catanzaro Lido – Promozione B).

Saranno premiati anche gli arbitri del CRA Calabria che hanno ricevuto la promozione in Commissione Arbitri Interregionale: Francesco Aureliano (Sez. Rossano), Ernesto Lepera (Sez. Rossano), Pasquale Gatto (Sez. Lamezia Terme), Alessandro Femia (Sez. Locri) ed Emmanuele Boccuzzo (Sez. Reggio Calabria).