Domenica terzo memorial Alfredo Nicolazzo

Si terrà domenica il memorial in ricordo del giovane tifoso della Vigor Lamezia, Alfredo Nicolazzo, scomparso all’età di 43 anni nel 2019. A tre anni della sua scomparsa, alle 17 al campo Sangì in via del Progresso si affronteranno: Virtual football club; Tbt: the best team; Bar Jimmy; Gli amici di zio Alf; Cian United.