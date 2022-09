Promosport domani al Riga contro il Campora per superare il primo turno di Coppa Italia

Per la Promosport domani alle 16 seconda gara di Coppa Italia contro il Campora, primo impegno ufficiale stagionale in casa per la squadra di mister Morelli.

Umbaca e compagni scenderanno in campo con 2 risultati su 3 a disposizione per passare il turno, avendo battuto l’Amantea per 4-0, ed i blucerchiati superato il Campora per 1-0.

Alla vigilia del match è intervenuto l’esterno d’attacco bianco azzurro Vincenzo Villella: «in settimana abbiamo lavorato con impegno e intensità per presentarci al meglio. Lo scorso anno – purtroppo – il nostro cammino in questa competizione si è interrotto prima del previsto ma ora abbiamo l’occasione di riscattarci. Siamo un gruppo affiatato e coeso e credo che questo sia uno dei nostri punti di forza».