Passa il turno la Vigor Lamezia in Coppa Italia con l’1-0 tra Soriano ed Atletio Maida, prossimo avversario lo Stilo Monasterace

Passa il turno, forte dei 4 punti in classifica, la Vigor Lamezia in Coppa Italia. Nella sfida odierna tra Soriano ed Atletico Maida arriva solo nel recupero la rete per i padroni di casa ad opera di Mercatante, permettendo così alla società biancoverde di accedere alla fase successiva per il maggior numero di reti segnate in totale.

Prossima avversaria sarà lo Stilo Monasterace, squadra ben attrezzata di Eccellenza, con gare di andata e ritorno fissate per il 28 settembre e 12 ottobre.