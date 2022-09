Una doppietta in 60 secondi nella ripresa di Fangwa regala la prima vittoria stagionale all’Fc Lamezia Terme

POLISPORTIVA SANTA MARIA CILENTO (3-5-2): Grieco; Ferrante (25’ st Campanella), Diop, Ferrigno; Ielo (28’ st Tandara), Mancini, Di Peri (1’ st Ziello), De Mattia, D’Avella (1’ st De Marco); Tandara, Johnson (1’ st Bonanno). All: Di Gaetano

FC LAMEZIA TERME (4-3-3): Mataloni; Kanoute, Silvestri, Cadil, De Luca; Cristiani (25’ st Ferreira), Maltese (45’ st Maimone), Emmanouil; Terranova (38’ st Cunzi), Fangwa (25’ st Borgia), Addessi (19’ st Alma). All: Novelli

ARBITRO: Marco Giordano di Matera (Desiderato-Tangaro)

RETI: 10’ e 11’ st Fangwa (L)

NOTE: Ammoniti: Silvestri (L), Borgia (L), De Mattia (SM). Angoli: 5 a 5. Recupero: 1’ pt e 5’ st.

Buona la prima per l’Fc Lamezia Terme, che attacca ma non realizza nella prima frazione, per poi trovare due lampi ad inizio ripresa ad opera di Fangwa e superare il primo turno di Coppa Italia in serie D.

Dopo la pioggia che bagna il “Carrano”, il Lamezia Terme chiama subito Grieco a tre interventi nel primo tempo (uscita su Fangwa, respinte sui tiri di Addessi e De Luca), tanto da fargli guadagnare la palma di migliore di in campo.

Nella ripresa il portiere prima si arrende per colpe non sue, poi favorisce la doppietta dell’attaccante ospite (prima lesto nel correggere a rete dopo che prima Terranova aveva centrato il palo, poi rapace in pressing nel rubare il pallone in pressing sul portiere), con gialloblu che si trovano così a dover gestire la gara. Per i padroni di casa ci provano Bonanno e Tandara, ma senza eccesso di pericolo, e Capozzoli che dopo un anno di stop per infortunio per poco non trova la rete in area di rigore con una girata volante di poco fuori.

Nel finale il Lamezia sfiora per tre volte il terzo gol, ma Grieco è ancora provvidenziale prima su Ferreira e poi sul tiro ravvicinato di Alma. Ultimo brivido del match, il tiro dal limite di Capozzoli bloccato in due tempi dall’estremo difensore avversario.

Lametini ora in attesa degli accoppiamenti del turno successivo, nonché del calendario del girone I in partenza il 18 settembre (verosimilmente la Lega Nazionale Dilettanti lo diramerà dopo la sentenza del Tar sul caso Giarre, con seduta fissata il 7 settembre, mentre oggi son partiti i primi turni degli altri gironi).