Inizia con il piede giusto la stagione dell’Fc Lamezia Terme, che supera il primo turno di Coppa Italia con il 2-0 in casa del Santa Maria Cilento.

Cauto il commento di mister Novelli: «è stata una partita, la prima ufficiale, per entrambe le squadre a buoni ritmi. Sicuramente dobbiamo crescere in tantissime cose ancora, ma la squadra sta manifestando tantissimi progressi. Negli ultimi 20 minuti abbiamo staccato, concesso qualcosa ad un avversario che ancora non era al completo e che potrà creare grattacapi nel corso della stagione».

I gialloblu secondo il tecnico sono ancora al 10%, stima che però rispetto il ruolino di marcia previsto: «siamo nella parte iniziale, conosco il potenziale della squadra, ma dopo un mese e mezzo non si può essere già perfetti. Alleniamo e discutiamo, ma i problemi si risolvono con le esercitazioni in campo per poi portare nelle gare ufficiali il lavoro svolto».

Sull’altro versante mister Di Gaetano non nasconde un certo dispiacere perché «la Coppa Italia è una competizione importante, arrivare fino in fondo dà grandi emozioni, ma non dobbiamo deprimerci perché il cammino è ancora lungo».

L’interpretazione della gara del tecnico della compagine campana è che «avevamo preparato la partita in un certo modo, il Lamezia sapevamo essere una squadra dal tasso tecnico notevole, e quindi ci avrebbe messo in difficoltà sul palleggio. Abbiamo provato a prenderli alti, e nel primo tempo abbiamo subito il possesso ma poche vere occasioni da rete. Abbiamo commesso troppi errori tecnici, passaggi sbagliati, al netto di un approccio migliore nel secondo tempo. Poi il 2-0 regalato ha complicato la gara e ad un’avversaria così forte non si possono concedere però due gol in un minuto».