In Eccellenza partenza impegnativa per la Promosport, tris di reggine per Vigor Lamezia ed Atletico Maida

Presentati questo pomeriggio nella sede regionale della Lega Calcio i calendari di Eccellenza e Promozione, il cui avvio è fissato per questa domenica (una settimana dopo inizierà il girone I di serie D, che in attesa del pronunciamento del Tar sul caso Giarre ancora non ha ufficializzato la propria road Map).

Arriverà subito alla prima giornata Promosport – Gioiese nel campionato di Eccellenza, con la compagine di mister Morelli che andrà poi a Sersale, nuovo turno casalingo contro lo Stilo Monasterace. Un avvio quindi che vedrà Umbaca e compagni affrontare subito 3 pretendenti ai piani alti della classifica.

Per quanto riguarda il girone B di Promozione, le avversarie della Vigor Lamezia saranno Melicucco (trasferta), San Giorgio (casa), Bivongi Pazzano (trasferta), quelle dell’Atletico Maida saranno Ravagnese (casa), Cinquefrondese (trasferta), Deliese (trasferta)