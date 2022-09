Prima categoria

Approda ai Biancoverdi Raffaele l’attaccante Kevin Burgo

Classe 1996, in passato ha vestito le maglie di Garibaldina in promozione, Sillanum in prima categoria, Asd Martirano in seconda e terza categoria e nell’ultima stagione Audace Decollatura.

Più informazioni su Lamezia Terme









La società Asd Biancoverdi Raffaele spa comunica ufficialmente di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Kevin Burgo. Classe 1996, in passato ha vestito le maglie di Garibaldina in promozione, Sillanum in prima categoria, Asd Martirano in seconda e terza categoria e nell’ultima stagione Audace Decollatura. Si tratta di un centravanti moderno, abile nell’attaccare la profondità e con ottimo fiuto del goal (28 reti nella stagione 2018/2019, 15 reti nella stagione 2021/2022).