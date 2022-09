Completato lo staff tecnico della Vigor Lamezia

La Vigor Lamezia è lieta di annunciare lo staff tecnico che affiancherà mister Perrone per la stagione sportiva 2022-2023:

Giuseppe Scambia – preparatore dei portieri

Gennaro Curcio – preparatore atletico

Diego Tallarico – massaggiatore

Luca Vasta – match analyst

Torna in biancoverde Antonio Gatto, al quale viene affidato il ruolo di Team Manager. Dirigente presso la Scuola Calcio Adelaide Lamezia ‘Milan Academy” dal 2018 al 2020, nella stagione 2021/2022 svolge il ruolo di Responsabile Scouting per la Vigor Lamezia; lo scorsa anno in forza al Rende come collaboratore gestione sportiva.