Per 9 impianti di quartiere comunali si cercano affidatari che li rendano fruibili a pagamento per 5 anni

Continua la querelle sugli impianti sportivi lametini, anche dopo l’affidamento della gestione per un lustro di quelli attualmente aperti, ma con tempi di consegna e risposte non uguali per tutti (come segnalato dalle società indoor recentemente per quanto riguarda il Palasparti, ancora chiuso per mancanza delle ultime firme da parte del Comune, o le mancate risposte sugli interventi proposti per gli stadi dagli attuali concessionari).

Proseguendo sul lavoro fatto nei primi mesi estivi, da via Perugini si ci concentra ora sugli impianti di interesse di quartiere, ovvero i campetti all’aperto che poco hanno da offrire alla domanda delle società sportive nel corso dell’anno (campi all’aperto possono avere un uso solo durante la bella stagione), che premono invece per completare l’iter relativo alle palestre scolastiche ed impianti come Palasavutano e Palagatti, e che in alcuni casi avrebbero anche gli stessi problemi burocratici in essere.

Secondo il Comune però i campetti di quartiere «rendono importanti servizi alla collettività e l’Amministrazione Comunale riconosce nell’attività sportiva svolta negli stessi impianti un’importante componente della vita sociale e culturale dei suoi cittadini», rimarcando come «ormai da tempo hanno perso funzionalità e versano, alcuni di questi ormai, in non ottimali condizioni strutturali e manutentive e di rispetto della legislazione vigente di settore; necessitano di interventi di riqualificazione, rigenerazione e ammodernamento più o meno rilevanti affinché possano continuare a svolgere la funzione propria per la quale sono stati realizzati».

Se per gli impianti sportivi principali si è reputato obbligatorio passare per il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, in questo caso si reputa «adottare apposito Avviso Pubblico per la concessione del servizio di rigenerazione, gestione ed uso dei predetti campetti di quartiere», ovvero:

Acquadauzano

Gabella

via dei gelsomini

Pino Ruberto

Savutano

contrada ferrantazzo

Sant’Eufemia

Marinella

attigui al palazzetto dello sport “Alfio Sparti” – area sud

Entro il 7 ottobre si potrà presentare la propria offerta (stimando per il 1 dicembre l’avvio del contratto), ed il criterio di selezione è quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con riferimento: ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di 80/100; all’elemento prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 20/100.

In ambito economico rimangono fissate dal Comune le tariffe di utilizzo dei campetti (stimando in 35.500 euro i ricavi nel periodo dei 5 anni, circa 7.100 all’anno, a fronte di pari spese divise tra manutenzione ordinaria 2.100 euro, spese generali 2.000, pulizie e manutenzione verde 2.000, custodia 1.000), con il gestore con in fase di offerta che dovrà presentare una propria proposta di canone da corrispondere all’ente (previsti rialzi non inferiori ai 122 euro annui).

Contrariamente a quanto fatto fino ad ora, ai concessionari sarà richiesto di effettuare a proprie spese dei lavori per rendere realmente fruibili gli impianti: se infatti l’avviso prevede una concessione triennale di base, la stessa sarà prolungato fino ad un lustro in caso di effettuazione degli interventi necessari a rendere realmente utilizzabili gli impianti che si mettono a bando (possibilità non concessa invece per le altre strutture attualmente chiuse all’uso sportivo). Nello specifico il capitolato dà giudizi e possibilità:

CAMPETTO ACQUADAUZANO

Dopo aver garantito accesso a spogliatoio da strade diverse da quelle attuale, si dovrà rilevare il campo per avere misure certe lunghezza, larghezza (minima 15 metri) e diagonale; fare la base di cemento colorato; pulizia generale.

L’impianto viene identificato come complementare di 3° fascia e quindi idoneo per attività ludicoricreative, ma non situato in un posto ad alta densità abitativa.

CAMPETTO DI GABELLA

Complementare 3° fascia, utile per Tennis- Pallavolo. Manutenzione da fare per renderlo accessibile, non alta densità abitativa, si consiglia drenaggio esterno per convogliamento acqua.

CAMPETTO VIA DEI GELSOMINI

Campetto di quartiere solo per attività ludica – ricreativa, non illuminato, con eventuale necessità rifacimento piano calpestabile.

CAMPETTO DEL CARMINE

Rifare fondo e rilievo, necessita di modificare rampa ingresso (si può attingere a fondi sport e periferia). Idoneo per tornei di calcetto.

CAMPETTO SAVUTANO

Fondo da sistemare, previsto uso pallamano, ma da rifare pavimentazione in maniera diversa da quella esistente. Il campo dovrebbe essere chiuso, potrebbe essere destinato a qualsiasi attività con adeguate strutture tipo spogliatoi, ingresso, ecc…

CAMPETTO C/DA FERRANTAZZO

Con lavori di ristrutturazione parcheggi spogliatoi ha grandi potenzialità.

CAMPETTO SANT’EUFEMIA

Si consiglia superficie sintetica sopra bitume esistente, ed adeguamento rete. Può funzionare come Campo Polivalente.

CAMPETTO MARINELLA

Nessun appunto fornito.

CAMPETTI ATTIGUI AL PALAZZETTO DELLO SPORT “ALFIO SPARTI”- AREA SUD

La struttura dei campetti è costituita essenzialmente da un’area all’aperto priva di servizi, attigua al complesso sportivo del Palazzetto dello Sport “A. Sparti” e ai Campi da tennis gestiti attualmente dalla S.S.D. Riccardo Viola Tennis & Sports.