Inizia la nuova gestione del Palasparti ma ancora manca l’accordo tra le varie società per l’uso dell’impianto

Se settimana scorsa la Raffaele Lamezia, gestore individuato poco più di due settimane prima come affidatario del Palasparti come unico concorrente, lamentava pubblicamente la mancata consegna dell’impianto da parte del Comune (si supponeva nei commenti per la mancanza delle ultime firme necessarie nel vortice del periodo di ferie in via Perugini), qualcosa si è mosso nel frattempo.

La società gialloblu ha iniziato ad effettuare i propri allenamenti nell’unico impianto indoor attualmente aperto all’uso, ma nel frattempo l’annunciata riunione con le altre società per stabilire orario e calendario di uso degli allenamenti e partite (già noti i calendari per le principali compagini di pallavolo, futsal e basket) ancora non è stata tenuta.

Risultato è che qualcuno a meno di un mese dall’avvio delle stagioni ufficiali ancora non ha potuto iniziare la preparazione, altri hanno trovato “asilo sportivo” nell’hinterland (strutture dove si ci adegua per gli allenamenti, ma che non potranno essere usate come in passato poiché alle prese con le competizioni di livello interregionale), mentre in teoria il bando scaduto l’11 luglio avrebbe previsto l’inizio del nuovo corso degli impianti sportivi dal 1 agosto (slittando di un mese rispetto alle idee iniziali, essendo le precedenti gestioni scadute il 30 giugno).

Se quindi l’aspetto organizzativo interno alle società potrebbe risolversi nel corso della prossima settimana, scetticismo nelle stesse è emerso di fronte al bando per gli impianti di quartiere: se infatti per i campetti all’aperto è prevista espressamente la possibilità delle società di intervenire per rimettere in sesto e rendere fruibili i piccoli impianti, la stessa possibilità non è stata prevista per gli impianti (sia indoor come Palasavutano e Palagatti, che all’aperto come gli stadi di Fronti e Provenzano) che ancora ad oggi risultano chiusi tra problemi di accatastamenti, agibilità, e necessari dopo anni di chiusura di certo di qualche restyling.