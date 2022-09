Sulla gestione del Palasparti torna ad intervenire la Raffaele Lamezia, ricordando che «il bando prevede che il gestore predisponga i turni di allenamento dei vari richiedenti, non è previsto nessun accordo tra le società ne riunioni varie per stabilirli», anche se è stata la stessa società gialloblu a citare la riunione in un post del primo settembre, stesso riferimento social in cui si rimarcava come non si fosse stati ancora in grado di avere in consegna l’impianto, aspetto che oggi si precisa essere stato diverso e che «non ha mai lamentato la mancata consegna dell’impianto poiché ha previsto, di concerto con gli Uffici Comunali, con i quali c’è grande armonia e collaborazione, i tempi e i modi di consegna del Palasparti».

Se non fosse che da bando il tutto sarebbe dovuto avvenire il 1 agosto, impossibile visto che le commissioni hanno tenuto le proprie sedute dopo tale data, con aggiudicazione successiva al termine previsto.

«Le associazioni che hanno richiesto di disputare le partite al palazzetto hanno avuto le opportune indicazioni per la sistemazione dei turni interni», chiarisce così la società di pallavolo, «una sola società al momento ha chiesto turni di allenamento e la stessa sicuramente da lunedì inizierà ad allenarsi al palazzetto».