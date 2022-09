Walter vaiana è un nuovo giocatore della Raffaele Lamezia

La Raffaele Lamezia chiude ufficialmente il roster per la prossima stagione, mettendo a segno un colpo al centro. In continuità con gli altri acquisti, il Presidente Strangis e il DS Torchia decidono di puntare su un altro giovane atleta.

Walter Vaiana, nato a Prizzi, centrale di 201 cm, negli ultimi anni ha vestito la maglia della Jolly Cinquefrondi, distiguendosi per le sue ottime doti fisiche. L’obbiettivo della società e del mister è quello di farlo crescere ancora di più dal punto di vista tecnico.

Ecco le sue prime parole: «Sono molto entusiasta di intraprendere questa nuova avventura con la Raffaele Lamezia. Mi trovo in sintonia con tutta la squadra e sono molto contento che ad affiancarci ci sia Mister Chirumbolo che ho il piacere di ritrovare dopo l’esperienza precedente e per questo sono sicuro che faremo un buon lavoro. Ringrazio la società per avermi dato fiducia. Mi sento carico per affrontare tutte le sfide che ci presenterà questo tosto campionato. Ho tanta voglia di migliorare e mi sento nel posto giusto. Per quanto mi riguarda ci sono tutti i presupposti per fare bene questo campionato. Non vedo l’ora di iniziare».