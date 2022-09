Sabato 17 avvio del campionato under 19, Fc Lamezia Terme all’esordio casalingo contro Angri

Dopo aver ufficializzato la composizione degli 11 gironi del campionato nazionale, il Dipartimento Interregionale ha completato il quadro della Juniores Under 19 pubblicando i calendari della nuova stagione sportiva 2022/2023.

Il campionato per le formazioni Under 19 dei 154 club della quarta serie italiana (alle quali si includono le due di Lega Pro fuori classifica: Città di Pontedera e Turris) inizierà sabato 17 settembre con la fase regolare, il girone d’andata terminerà il giorno 17 dicembre. Giro di boa il 7 gennaio con la conclusione fissata il 15 aprile nel girone M in cui è stata inserita l’Fc Lamezia Terme (in calendario terreno gioco indicato è il “Guido D’Ippolito”, mentre lo scorso anno si era giocato al “Gianni Renda”), previsto anche un turno infrasettimanale il 7 aprile.

Nove le soste previste: l’ 8 ottobre, il 12 novembre, il 3 dicembre, dal 24 al 31 dicembre per le festività natalizie, il 28 gennaio, il 4 marzo, l’11 marzo per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup, il 1 e 7 aprile 2023.

Per quanto riguarda gli orari, il calcio d’inizio delle partite sarà alle 16 dal 17 settembre, alle 15.30 dal 1 ottobre, alle 14.30 dal 30 ottobre, alle 15 dal 28 gennaio, alle 15.30 dal 25 febbraio e dal 26 marzo alle 16. Al termine della fase regolare scatterà quella finale per l’assegnazione del titolo nazionale.