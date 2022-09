Primi punti ITF per Beatrice Veltri nel tabellone principale del torneo internazionale ITF J3 di Palermo

Primi punti ITF per Beatrice Veltri, che ha partecipato al tabellone principale del torneo internazionale ITF J3 di Palermo, accedendo con una wild card. La giovane promessa calabrese ha infatti passato brillantemente il primo turno vincendo contro Giuditta Beltrami (2.7 – CUS Catania) col punteggio di 6-3 6-4. Il cammino di Beatrice Veltri (2.6 – Viola Tennis) si è poi fermato agli ottavi di finale, per mano di Gaia Parravicini (TdS 5 – 2.2 – TC Gallarate), che si è imposta per 6-2 6-1.

“C’è stata grande soddisfazione – si legge in una nota – per la prestazione svolta dalla Veltri, sia da parte di tutta la Viola Tennis, sia da parte della stessa tennista, che nella stessa Palermo. Tra pochi giorni, dovrà giocare di nuovo per la fase di macroarea dei campionati femminili under 16 a squadre. Infatti, dal 16 al 18 settembre la Viola Tennis, capitanata dal tecnico nazionale Fabrizio Viola e rappresentata da Beatrice Veltri, Chiara Doria e Luisa Statti, disputerà la fase di Macroarea Sud del campionato femminile under 16 a squadre, proprio nei campi del TC Palermo, giocando il primo turno contro il TC Bari”.