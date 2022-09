Salvatore Curcio 4° assoluto all’undicesima edizione della gara podistica “La Normanna”

Risultato di spessore per Salvatore Curcio, runner lametino giunto 4° assoluto all’undicesima edizione della gara podistica “La Normanna” svoltasi a Mileto domenica 4 settembre.

Il talentuoso atleta di Lamezia Terme tesserato con la Marathon CS, tra un centinaio di partecipanti, si è reso protagonista di una performance di altissimo livello. Ha infatti percorso i 10 km della gara in 33 minuti e 54 secondi, che gli sono valsi il 4° posto assoluto in classifica generale dietro al prestigioso podio formato tutto da atleti dal calibro internazionale, quali il burundiano Celestin Ndikumana vincitore della gara con il crono di 29’17”, ed i due keniani Albert Kipchirchir e Peter Ndung’U Wanyoike rispettivamente con 30’26″ e 30’31″.

Curcio grazie alla sua ottima gara si è classificato pure al primo posto nella categoria di appartenenza (M35). Il percorso di gara pianeggiante, era articolato in un giro cittadino di 1km da ripetere 10 volte, con una temperatura prettamente estiva che misurava intorno ai 30 gradi nonostante l’inizio della gara fissato alle 18.

L’atleta lametino Curcio ha confermato ancora una volta i notevoli progressi in gara, ciò grazie ad una preparazione meticolosa ed efficace. Correre 10 km alla media di 3’23” a km non è da tutti, e lascia presagire che nulla è precluso per ulteriori miglioramenti personali, raggiungendo così obiettivi ambiziosi sicuramente alla portata grazie all’allenamento costante ed al suo indiscutibile valore aggiunto. Tutto ciò fa tornare alla mente quando non ancora diciottenne Curcio correva la mezza maratona (21,097 km) di Udine con il crono strepitoso di 1h 10′ .