PROMOSPORT: Zappulla, Villella, Schirripa, Comito, Perri, De Martino, Corigliano, Scozzafava (12’pt Mercurio, 36’st Ventura), Angotti, Colosimo (18’st Konè), Umbaca.

A disp: Cullice, Mannarino, De Fazio, Limardo, Melina, Palamà

All.: Morelli.

GIOIESE: Palumbo, Scarcella (1’st Pavia), Angilletta, Guerrisi (42’pt Denaro), Stillitano, Dascoli, Spanò D (1’st Gambi), Curcio, Lazzarini (33’st Pesce), Condemi (18’st Saccà), Straropoli.

A disp: Stillitano, Spanò R, Scigliano, Benkhalqui.

All. Nocera.

ARBITRO: Macrina di Reggio Calabria (assistenti Zappino e Trapasso di Vibo Valentia)

RETI: 18’ pt Condemi, 23’pt Lazzarini, 40’pt Villella

NOTE: Ammoniti: Stillitano, Scarcella, Comito, Condemi, Palumbo, Perri, Saccà. Espulsi al 30’pt Straropoli per fallo di reazione e 50’pt Angilletta per doppia ammonizione

Angoli: 4-1. Rec: 7’pt, 4’st

Subito un benvenuto di impatto per la Promosport in Eccellenza, in una gara contro un’altra contendente per rosa ai piani alti della classifica: 2 espulsioni, 7 ammoniti, 3 gol, 1 palo, ma vittoria che va nella casella Gioiese, più esperta e smaliziata nel tenere il campo nonostante i due cartellini rossi rimediati in modo evitabile dai propri under.

Assenze di esperienza (Mercuri, De Nisi, Miceli, Vitale, Casella, e quasi subito Scozzafava) per la Promosport che sono fattori valutabili, specie in corso d’opera se in panchina si hanno quasi esclusivamente under, ma rima un secondo tempo con due uomini più in campo che ha prodotto però solo 1 palo colto da Umbaca come massimo pericolo.

PRIMO TEMPO

1′ tribuna del “Rocco Riga” più affollata rispetto al solito per la prima gara di cartello in Eccellenza della Promosport, con folta rappresentanza ospite nei due settori (insieme agli Ultras Viola anche i gemellati del Sambiase). Prima del fischio di inizio omaggio floreale da parte dei padroni di casa in ricordo di Olga Serra.

12′ gioco fermo per circa 7 minuti dopo uno scontro di gioco aereo tra Scozzafava e Domenico Spanò. Ha la peggio il capitano della Promosport costretto ad uscire lasciando il posto a Mercurio e la fascia a Villella

18′ Schirripa svirgola l pallone che si inarca e diventa un assist per Condemi, l’attaccante ospite davanti a Zappulla non può sbagliare ed insacca nell’angolo alla sua sinistra

23′ Spanò scende bene sulla destra, cross al centro dove la difesa di casa non riesce a respingere e pallone che sul secondo palo viene convertito in rete da Lazzarini

30′ Straropoli eccede nelle proteste nella mischia dopo una punizione al limite dell’area a favore di Umbaca, e viene punito con un rosso diretto

36′ Domenico Spanò supera la trappola del fuorigioco ma spara il diagonale a lato

40′ Villella dimezza lo svantaggio con una conclusione che prima bacia il palo e poi si insacca, mentre su Lamezia Terme inizia a piovere con fuggi fuggi generale dalla tribuna scoperta

50′ secondo giallo della gara in pochi minuti per Angilletta, ospiti in 9 e nervi tesi nel rientrare negli spogliatoi

SECONDO TEMPO

1′ Villella subito pericoloso con un tiro teso sopra la traversa, Nucera si copre data la doppia inferiorità numerica con un 4-3-1

10′ torna il sole sul “Riga”, Umbaca si destreggia bene sulla corsia sinistra ma sbaglia la conclusione

13′ Curcio da calcio di punizione davanti alla panchina ospite chiama Zappulla alla deviazione volante in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo pianigiani che invocano un calcio di rigore, ma rimediano solo l’ammonizione di mister Nocera

17′ Colosimo sbaglia il tiro in porta che diventa un assist per Villella, difesa che invoca il fuorigioco e capitano in campo dei locali che quasi sorpreso spara addosso al portiere

24′ ancora il sinistro di Curcio da calcio piazzato fa venire brividi freddi al portiere di casa, palla di poco a lato

28′ Comito vince il contrasto con Denaro, il tentativo da fuori area è però velleitario

31′ punizione tagliata in area di Comito per Angotti che a tu per tu con il portiere non trova la deviazione vincente

33′ filtrante per Umbaca che pecca nel primo controllo ma rimedia con il destro che viene respinto dalla base del palo alla sinistra di Palumbo