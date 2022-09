Giovedì mattina presentazione di rosa e divise dell’Fc Lamezia Terme a pochi giorni dal via del campionato

Il Football Club Lamezia Terme annuncia che giovedì alle 11, presso la sala stampa dello stadio “Guido d’Ippolito”, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle nuove divise e della rosa che comporrà la prima squadra nella stagione 2022/2023.

A rispondere alle domande dei giornalisti sarà chiamato il direttore Andrea Gianni per quanto riguarda la società, con nello stadio dopo la semina della nuova erbetta per affrontare al meglio la stagione partiti già alcuni primi interventi di restyling (da chiarire quali fossero tutti gli interventi che il presidente Saladini ha richiesto di poter effettuare al Comune).

Sia la prima paratura, che vede l’esordio delle sponsorizzazioni rispetto allo scorso anno, che i giocatori scelti hanno già esordito ufficialmente in Coppa Italia, e domenica in via Marconi inizieranno il campionato di serie D nel girone I.