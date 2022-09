Lorenzo Grandinetti passa all’Atletico Maida

L’Atletico Maida comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore classe 2004 Lorenzo Grandinetti proveniente dal Soriano calcio .

Lorenzo cresce calcisticamente nel Rende calcio fino all’ Under 17 per poi passare all’ FC Lamezia e appunto Soriano. Si ringrazia la società del Soriano per averne favorito la trattativa .