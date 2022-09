Un under per la T&T Royal Lamezia: presa la 16enne Luana Calabrese, lo scorso anno in forza alla Vibonese Calcio a 11.

“Ho iniziato quando avevo 8 anni, ringrazio mio padre per avermi fatto avvicinare a questo sport guardando insieme a me le partite”, spiega la nuova giocatrice biancoverde, “la Royal ha sempre lottato per la conquista dei campionati, mi ha affascinato la sua voglia di vincere”.

Obiettivi chiari per l’immediato futuro: “sono molto determinata, punto alla vittoria del campionato e a migliorare molto sia fuori che dentro al campo”.