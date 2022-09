Simone De Marco ceduto all’U.S. Palmese 1914

Serie d

L’F.C. Lamezia Terme comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Simone De Marco all’ U.S. Palmese 1914, compagine campana di serie D inserita nel girone G, ringraziando il calciatore e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Arrivato a gennaio nella città della piana, De Marco ha collezionato 12 presenze e 571 minuti in campo, ritrovando ora in Campania un altro ex gialloblu come il classe 2003 Amenta. La separazione delle strade era stata già intuita ieri, quando il suo nome non compariva al pari di quello di Magnavita nella lista dei 26 giocatori ufficializzati dal direttore generale Andrea Gianni, con altro indizio l’assegnazione della maglia numero 20 al classe 2003 Caliò.