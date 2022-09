Sono 5 le società ammesse al momento all’uso della palestra al piano terra della scuola media Pitagora

Delle 7 domande arrivate entro il termine del 20 agosto, 5 sono state quelle ammesse da parte di società sportive che chiedevano di partecipare all’assegnazione degli orari pomeridiani in merito all’uso della palestra scolastica posta al piano terra della scuola media “Pitagora”, al momento unica ufficialmente in regola con le autorizzazioni per quanto riguarda l’uso extrascolastico.

In attesa di completare le operazioni di verifica della documentazione presentata, la graduatoria provvisoria con relativo calendario di uso della struttura vede:

Le fasce orarie non richieste o che si renderanno disponibili potranno essere assegnate ai richiedenti aventi i requisiti previsti dal regolamento in materia di impianti sportivi comunali.