Anticipo di campionato a Cinquefrondi che non sorride all’Atletico Maida, che non riesce a replicare la vittoria di settimana scorsa all’esordio nel girone B di Promozione.

Giallorossi scesi in campo con Iozzi, Lucia, Fratia, Comito, Romagnuolo, Grande, Lanzo, Morelli, Fabbricatore, Scalese e Mercuri. A disposizione De Vito, Grandinetti, Gatto, Acebal, Perugino, Decio, Maio, Riccelli, Ianni.

Nel primo tempo non sono mancate le occasioni per gli uomini di mister Caruso, ma Mercuri, Comito e Grande non trovano la via della rete. Nell’area opposta protagonista è Iozzi, che para anche un calcio di rigore.

Nella ripresa partono meglio i padroni di casa che con Carbone a poco più di 10 minuti dalla fine trovano la rete della vittoria.