“Dobbiamo avere i giusti atteggiamenti: l’essere è silenzio, l’apparire è rumoroso ma non ti porta a durare a lungo”

Prima di campionato ed esordio casalingo in stagione regolare domani per l’Fc Lamezia Terme che al “Guido D’Ippolito” ospiterà il Canicattì.

Avversaria neopromossa, che per mister Novelli però conta il giusto: «la partita si prepara sempre allo stesso modo, la stessa intensità mentale, fisica, tecnica e tattica. Le partite non sono diverse l’una dall’altra, la mentalità deve essere sempre la stessa. Il Canicattì ha una giusta miscela tra giovani interessanti ed altri elementi più esperti tra serie D e Lega Pro, con in più chi arriva dall’Eccellenza e vorrà così dare battaglia. Dobbiamo avere rispetto per tutti e non avere paura di nessuno, fare la nostra partita con la giusta pazienza ed intraprendere al meglio quanto concesso dall’avversario».

Siciliani che potrebbero avere, quanto meno in avvio, un atteggiamento più guardingo, con maggiore attenzione alla fase difensiva che tradizionalmente è l’atteggiamento di chi giocando fuori casa cerca di conquistare almeno un punto. Secondo Novelli «dobbiamo aspettarci anche avversari che baderanno più a difendersi, essere bravi noi nelle varie situazioni che potranno capitare durante tutto l’anno», rispondendo poi a quali siano le aspettative di affluenza in merito alla prima gara ufficiale al “D’Ippolito”: «dobbiamo essere noi attraverso il lavoro, i risultati ed il senso di appartenenza a riuscire a conquistare i tifosi. Avere voglia di crescere sotto più aspetti, portare più gente allo stadio non dipende dal pubblico ma dipende da noi».

Inizio posticipato rispetto agli altri gironi di serie D di due settimane, periodo che ha permesso così alle compagini del girone I di mettere ulteriore benzina nelle gambe ma anche di chiudere la propria sessione di mercato prima dell’avvio di campionato. Una partenza più in là che il tecnico gialloblu valuta sul lungo periodo: «dobbiamo essere vincenti nella cultura del lavoro, non dobbiamo avere l’alibi di non aver pensato prima agli imprevisti e le varie situazioni che possono capitare nel corso dell’anno. Ci saranno difficoltà nel corso della stagione, tutti gli atteggiamenti che possono indurci in difficoltà vanno corretti con il lavoro. Alla fine abbiamo avuto tutti più tempo per lavorare di più su alcuni aspetti, non dobbiamo piangerci addosso per fattori esterni come arbitrali, avversari o ambientali».

L’altra faccia della medaglia dell’essere partiti dopo son periodi con più impegni ravvicinati, come le gare infrasettimanali, a cui si aggiunge al momento per il Lamezia Terme anche la Coppa Italia. «Gli impegni e gli orari così come le dimensioni del campo saranno uguali per tutti, abbiamo una rosa che numericamente ci deve permettere di sopperire la stanchezza fisica o mentale con il cuore e le gambe. Se siamo bravi a fondare questi aspetti in allenamento li supereremo senza problemi in partita, altrimenti saranno momenti di sofferenza» è la risposta di Novelli a riguardo, «sappiamo il valore degli avversari, poi ci possono essere partite in cui un calciatore non riesce a mettere a frutto l’idea di gioco al meglio, per vari fattori come può essere anche il campo. Non posso badare al singolo, ma dove la squadra possa esprimersi al meglio di partita in partita».

Primi impegni di campionato anche per altre pretendenti ai piani alti come Catania e Trapani, con la prima uscita ai rigori dal primo turno di Coppa Italia e la seconda qualificata di misura per 2-1 contro il Licata. Avvisaglie che però secondo mister Novelli non contano più di tanto: «vincerà chi ha lavorato meglio, chi avrà più fame, avrà maggiore forza interiore ed in silenzio abbia raggiunto il maggiore numero di risultati. Dobbiamo avere i giusti atteggiamenti: l’essere è silenzio, l’apparire è rumoroso ma non ti porta a durare a lungo. Dobbiamo essere noi stessi con pregi e difetti».

Tutti disponibili e convocati i 26 elementi della rosa.