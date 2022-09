Prezzi dimezzati ed abbonati triplicati rispetto alla scorsa stagione per l’Fc Lamezia Terme, per una città che anche sulle altre sponde calcistiche non ha mai fatto registrare grandi numeri in fase di fiducia a scatola chiusa prima del campionato.

La società gialloblu annuncia però le 256 tessere sottoscritte in due settimane con soddisfazione, rilanciando l’invito a presenziare alla prima gara ufficiale casalinga contro il Canicattì. Dalle 11 aperta la biglietteria dello Stadio Guido D’Ippolito.

Sono 23 i calciatori convocati da Lillo Bonfatto, allenatore del Canicattì, in vista della trasferta di Lamezia. Questa la lista:

PORTIERI: Scuffia, Amata (03), Gickin (04).

DIFENSORI: Bellia (04), Conti (02), Di Mercurio, Raimondi, Russo (04), Tedesco, Toledo (03).

CENTROCAMPISTI: Bozzanga (03), Cardinale (03), Fuschi (02), Privitera, Scalisi (03), Scopelliti (04), Sidibe, Sinatra (02).

ATTACCANTI: Corrado (02), Gueye, Iezzi (01), Licciardello (01), Manfrè.