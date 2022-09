Manita del Sambiase ai danni dei Biancoverdi Raffaele per più di 80 minuti in 10 uomini

Sambiase (3-4-2-1): Simonetta; Rosi, Vasile (1’st Lombardo), Miletta; Perri (24’ st Fortuna), Michienzi, Liparota (17’ st Gagliardi G.), Platì, Costa (27’ Tallari), Canino; Scarpino G. (20’ st Scarpino P). A disposizione: Cugliari, De Sibio, Calindro, Gagliardi M., Fortuna. Allenatore: Gallo

Biancoverdi (4-3-3): Raso; Caccamo, De Sensi, De Fazio, Torcasio; Lucia M. (19’st Greco), Bruno (30’ st Leopoldo), Caparello (1 st’ Cuda); Lucia A. (1 st’ Costantino), Burgo (13’ st Piacente), Cannella. A disposizione: Sacco, Hanyn, Giampà, Longo, Greco. Allenatore: Montesanti

Arbitro: Rossi di Taurianova

RETI: 10’pt Canino rig., 22′ pt autorete Torcasio, 39’pt Scarpino G, 18’st Michienzi, 29’st Scarpino P.

Note: espulso De Sensi (B) al 9’pt

Inizia nel migliore dei modi la stagione per il Sambiase, che replica quasi il risultato dell’allenamento congiunto effettuato una settimana fa ma questa volta in gara ufficiale. Al “Gianni Renda” i giallorossi battono infatti per 5-0 i Biancoverdi Raffaele in Coppa Calabria, ipotecando il passaggio del turno al netto della gara di ritorno prevista domenica prossima sempre in via Savutano.

Per la squadra di mister Montesanti gara da subito in salita per l’espulsione di De Sensi dopo appena 9 minuti di gioco, con quindi eventuale piano gara saltato quasi subito.

Il commento di mister Gallo a fine gara: “Avevo chiesto ai ragazzi per questo esordio di cercare di iniziare la stagione con il piede giusto. Oggi, ad un mese esatto dall’inizio della nostra preparazione, posso dire di essere soddisfatto del lavoro svolto che è un proseguimento di quanto fatto lo scorso anno. I nuovi si sono subito integrati in modo egregio sia nello spogliatoio che nei meccanismi di gioco. La mia preoccupazione era quella di soffrire l’esordio o il caldo, ma siamo stati bravi a prendere subito in mano il pallino del gioco non rischiando praticamente nulla e concretizzando le occasioni avute. C’è sicuramente da migliorare sulla velocità del possesso palla ma credo sia normale essendo ancora alla prima partita non essere al top delle condizioni fisiche”.