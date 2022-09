Pareggio in extremis per la Promosport a Sersale

Evita nei titoli di coda una seconda sconfitta consecutiva in Eccellenza la Promosport, che sul campo del Sersale pareggia i conti nei minuti finali una gara in cui non sono mancate le occasioni.

Mister Morelli ad inizio gara opta qualche cambio rispetto alla domenica precedente con Zappulla in porta, Perri, De Martino, Miceli e Schirripa in difesa, Comito, Vitale e Casella in mezzo al campo con in attacco Villella, Angotti ed Umbaca.

Franco Gallini nei primi 45 minuti porta avanti i giallorossi di mister Saladino, e Parrottino nel primo tempo para anche un calcio di rigore ad Angotti, venendo invece beffato nei minuti finali da Umbaca provocando anche il fallo da espulsione.