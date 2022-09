“Siamo ancora alla prima partita di campionato, si sono viste cose buone ed altre meno su cui lavorare”

Primi 3 punti incamerati in stagione per l’Fc Lamezia Terme, grazie all’1-0 ai danni del Canicatti nell’esordio casalingo gialloblu.

Per mister Novelli «risultato meritato, abbiamo concesso poco all’avversario in una gara difficile anche perché non si hanno ancora i giusti ritmi partita, ma questo vale per tutte le squadre. Credo che nei primi 30 minuti abbiamo avuto una buona qualità di gioco, dopo il gol ci è mancata la continuità sotto questo aspetto».

L’esiguo margine è dovuto anche al non aver concretizzato le occasioni avute nella ripresa, dopo un primo tempo fatto più di possesso palla che di reali pericoli: «ci sono mancate le scelte giuste negli ultimi 25 metri, il lavoro che abbiamo portato fino ad ora avanti presuppone che ci sia una crescita nel tempo sotto l’aspetto sia fisico che mentale, ma anche tecnico e tattico. Siamo ancora alla prima partita di campionato, si sono viste cose buone ed altre meno su cui dobbiamo cercare i correttivi in settimana. Le partite ufficiali danno indicazioni in tal senso».

Sull’altro fronte sportivo secondo Mister Bonfatto «si è visto che era la nostra prima partita ufficiale della stagione, sopratutto verso la fine. Sapevamo di dover lasciare il possesso palla al Lamezia, perché è una grande squadra di qualità, ma sono contento che la mia squadra sia riuscita ad arginare l’avversario. Nei primi dieci minuti non eravamo messi bene a livello tattico, abbiamo poi rimediato ed una volta sotto nel punteggio nel cercare di pareggiare allungandoci qualcosa si è dovuto rischiare».